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Исследование показало изменение отношения туристов к приключениям из-за COVID-19

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Пандемия коронавируса сделала туристов склонными избегать рисков и менее терпимыми к иностранцам. Об этом говорится в исследовании группы ученых, результаты которого опубликованы на сайте Копенгагенской школы бизнеса (Copenhagen Business School).

В исследовании участвовали научные сотрудники из США, Австралии, Великобритании, Нидерландов.

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«Пандемия значительно повлияла на туристов. Они подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением. В частности, путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они скорее предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать места, которые им хорошо известны», — отмечается в сообщении.

Из-за угрозы заболеть COVID-19 многие стали испытывать дискомфорт в общественных местах, особенно в многолюдных торговых центрах и ресторанах.

Выяснилось, что туристы, которых особенно сильно пугает коронавирус, более других склонны к национализму и ксенофобии. Они предпочитают общаться с людьми, похожими на них, и избегают иностранцев.

В Центре туризма и управления культурой Копенгагенской школы бизнеса считают, что такие формы поведения помогали нашим предкам справиться с болезнями.

«Коллективизм (или национализм) увеличивал вероятность выживания, потому что избегание иностранцев и толпы снижало вероятность заражения неизвестными болезнями», — отмечают в центре.

Отмечается, что пандемия окажет долгосрочное психологическое воздействие на людей. Понимание новой картины мира и умение к ней приспособиться станет ключевым фактором для успеха турбизнеса в новых реалиях.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в режиме онлайн 25 февраля назвал пять трендов развития туризма в ближайшие годы. Среди них — приоритет индивидуальных путешествий, рост популярности организованных туров, требований к безопасности, уменьшение глубины продаж и рост внимания к подготовке кадров для туризма.

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