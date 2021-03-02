Четыре региона Черноземья получат 3,2 млрд рублей на дорожные работы

Правительство России выделит Курской, Орловской, Белгородской и Тамбовской областям почти 3,2 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Большая часть средств поступит в регионы на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, Курская область получит свыше 499 млн рублей, Орловская — 836 млн рублей, Белгородская — 1 млрд рублей, Тамбовская — 531 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Кроме того, три региона получат средства на работы по госпрограмме «Развитие транспортной системы». Белгородской области выделят 30 млн, Орловской — 150 млн, Тамбовской — 93,5 млн рублей.

Как отмечает ИА «Абирег», Липецкая и Воронежская области в этот раз не вошли в перечень регионов, которым выделили дополнительные средства на развитие дорог.