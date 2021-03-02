Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 марта, на совещании по развитию угольной отрасли поручил правительству контролировать целевые параметры и динамику занятости в угледобывающих регионах страны.

Кроме того, президент поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Путин подчеркнул, что в программу должны быть включены инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в том числе и туризма.

Ранее в этот же день глава государства призвал выстраивать в развитии угольной отрасли планы как на три-четыре года, так и на более долгосрочную перспективу с учетом потребностей других стран.

Кроме того, российский лидер призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов страны даже с учетом возможного снижения спроса в мире. Глава государства потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах.

По его словам, в регионах, где идет добыча, необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей и важнейшими задачами являются забота об окружающей среде и улучшение экологической ситуации.

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