Защита Навального обжаловала приговор за клевету в адрес ветерана

Защита блогера Алексея Навального обжаловала приговор по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе Бабушкинского районного суда.

«На мировой участок Бабушкинского района поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева В.Д. по уголовному делу в отношении А. Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно», — приводит сообщение ТАСС.

20 февраля суд признал Навального виновным в клевете, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете и штраф за поведение в суде. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса проверит Следственный комитет РФ.

Во время заседаний Навальный допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.

Защита Навального на прошлых заседаниях просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Дочь Артеменко осталась недовольна приговором суда. По ее словам, отец был заинтересован исключительно в моральной стороне вопроса, ему необходимо было услышать извинения, однако этого не произошло.

21 февраля депутаты Госдумы выразили мнение, что наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело Навального о клевете не является единственным в этом роде.