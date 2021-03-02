Путин поручил сделать работу по строительству БАМа и Транссиба ритмичной и четкой

Президент России Владимир Путин поручил зафиксировать параметры строительства и расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, отметив, что работа должна вестись четко и ритмично. Об этом глава государства заявил во вторник, 2 марта, на совещании по развитию угольной отрасли.

«По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба», — сказал российский лидер.

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