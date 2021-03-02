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Путин призвал учитывать ситуацию в Техасе при разработке сценариев развития ТЭКа

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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 марта, призвал при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК) учитывать ситуацию в американском штате Техас, где аномальные для региона морозы привели в том числе к перебоям с электричеством.

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Об этом глава государства сказал в ходе совещания по вопросам развития угольной отрасли.

«Вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», — отметил Путин.

По словам главы государства, нужно готовить все возможные сценарии для того, чтобы «гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь».

В середине февраля снежная буря накрыла 25 американских штатов, оставив без света более 4 млн человек. Техас стал одним из наиболее пострадавших: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

Накануне крупнейшая энергетическая компания Техаса Brazos Electric Power Cooperative заявила о банкротстве из-за проблем, возникших после экстремальных морозов, и попросила защиты от кредиторов.

Кроме этого, энергетические компании, которые смогли продолжать работу после разгула стихии, значительно повысили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию.

По просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта президент США Джо Байден объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

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