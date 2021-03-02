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Мэра Томска Кляйна перевели из СИЗО под домашний арест

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Мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении полномочий, освободили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил его адвокат Марина Вихлянцева.

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25 февраля стало известно, что чиновнику сделали операцию в городском НИИ онкологии. После этого он оставался в медучреждении. Решение о переводе Кляйна под домашний арест принял Советский районный суд Томска.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на 6 месяцев»,— приводит ТАСС заявление Вихлянцевой.

Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Следственный комитет РФ тогда заявил, что расследование связано с возможным покровительством, оказанным Кляйном компании «Томское пиво», акционером которой он является.

На следующий день Кировский районный суд города арестовал его. 18 ноября Кляйна отстранили от должности мэра Томска. В том же месяце против него возбудили еще одно дело уже о незаконном предпринимательстве. Оба дела в отношении чиновника объединили в одно производство.

2 февраля сообщалось, что следственные действия по уголовному делу против Кляйна в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве завершены.

По данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, дал приказ начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. Договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.

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