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Центр опережающей профподготовки создали в Удмуртии

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В Удмуртии до конца 2021 года начнет работу Центр опережающей профессиональной подготовки. Он займется сбором данных о профессиях, которые актуальны для экономики республики. Вся информация будет доступна на специальной цифровой платформе.

Сокращение — мать учения: на цифровые кадры потратят вдвое меньше
Обновленный федеральный проект стоимостью 76 млрд рублей рассчитан на переобучение 200 тыс. граждан

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканского министра образования и науки Светлану Болотникову, Центр также будет разрабатывать и применять программы ускоренного профессионального обучения и профориентации, переподготовкой специалистов и повышением квалификации. Для этого организация должна будет выстроить сетевое взаимодействие с научными и образовательными центрами.

В настоящее время уже подписано соглашение о сотрудничестве с ИжГТУ, УдГУ и удмуртским филиалом института экономики УрО РАН. Планируется подписать подобные соглашения о сотрудничестве с вузами и научными организациями в Удмуртии и за ее пределами.

В программах центра могут принимать участие не только школьники, но и люди предпенсионного возраста.

1 марта сообщалось, что гражданам и бизнесу придется нести расходы по переобучению цифровым навыкам кадров. Об этом писали «Известия» со ссылкой на два источника, которые знакомы с новым федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». Ранее программа «Цифровой сертификат» полностью оплачивалась из государственного бюджета. Теперь же она будет софинансироваться.

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