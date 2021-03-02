В США за сутки выявили более 57 тыс. случаев коронавируса

В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 57 439 жителей. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на вторник, 2 марта.

Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 составило 28 664 604. За 24 часа в Соединенных Штатах умер 1431 заболевший коронавирусом, за всё время — 514 660 человек.

В этот же день сообщалось, что супруги Дональд и Мелания Трамп якобы сделали прививки от COVID-19 в январе. Какой из двух препаратов, которые на тот момент были одобрены в США, предпочли политик и его супруга, неизвестно. Экс-президент заразился коронавирусом в октябре 2020-го. Трамп отмечал, что отныне имеет иммунитет к инфекции.

Накануне основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир не вернется к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года из-за недостаточных мер для прекращения пандемии, передает НСН. Миллиардер назвал вакцины от COVID-19 чудом.

Ранее, 28 февраля, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило к применению вакцину от коронавируса бельгийской компании Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson, передает RT.