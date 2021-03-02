На оформление Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия направят 30 млн

В Нижнем Новгороде определили подрядчика на декоративно-художественное оформление города к празднованию 800-летия. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Победителем аукциона стало ООО «Эм-принт». Компания согласилась выполнить работы за 30,2 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 49,88 млн рублей, пишет ИА «НьюсНН».

Подрядчик изготовит и установит флаги, постеры и полотна для консолей, крепящихся к световым опорам. Услуги должны быть оказаны до 8 ноября этого года.

Средства на оформление города к празднику выделят из регионального и городского бюджетов.

Ранее сообщалось, что в честь 800-летнего юбилея в Нижнем Новгороде планируют организовать и провести более 140 мероприятий. Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, то посетить торжества смогут свыше 2 млн человек. Пик мероприятий запланирован на июль-август.