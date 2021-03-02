Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Набросок картины Ван Гога продан за рекордные $10 млн
Экономика
Минфин анонсировал запуск системы контроля за оборотом драгметаллов
Мир
Лукашенко выступил за базирование в Белоруссии российских самолетов
Культура
Олег Митяев стал худруком киноклуба-музея «Эльдар»
Политика
Путин 3 марта поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД
Общество
Эпидемиолог заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
Общество
МЧС проведет масштабную проверку системы оповещения по всей России
Общество
Данные о вакцинации от COVID-19 станут доступны в виде QR-кода
Общество
Школьным классам разрешили организованно посещать музеи

Набросок картины Ван Гога продан за рекордные $10 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Набросок картины «Молодая японка» авторства Винсента Ван Гога продан на торгах в Нью-Йорке за $10,4 млн, что стало рекордной суммой за полотна художника. Об этом 1 марта сообщил аукционный дом Christie's на своей странице в Twitter.

«Роден сделал всё, чтобы музею хватало денег после его смерти»
Куратор Катрин Шевийо — о сходстве французского скульптора с Пикассо, распродаже его наследия и страсти к саркофагам

Полотно, созданное художником в 1888 году, собрало $10 436 000. Сведения о покупателе не раскрываются. Также аукционный дом не уточняет, кто выставил набросок на продажу.

Ван Гог сделал набросок во французском городе Арль (Прованс), который он назвал «Япония юга».

«Технически новаторский с поразительно разнообразным диапазоном штрихов, линий и точек, этот портрет отражает саму суть модели, которая ему позировала», — говорится в сообщении.

На рисунке изображена девушка в возрасте от 12 до 14 лет. Вдохновением для работы послужило японское искусство и роман француза Пьера Лоти «Мадам Хризантема».

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что картину Ван Гога, которая до этого нигде не выставлялась, продадут на торгах Sotheby's в Париже. До аукциона ее покажут широкой публике в столице Франции, а также в Амстердаме и Гонконге.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021