Набросок картины Ван Гога продан за рекордные $10 млн

Набросок картины «Молодая японка» авторства Винсента Ван Гога продан на торгах в Нью-Йорке за $10,4 млн, что стало рекордной суммой за полотна художника. Об этом 1 марта сообщил аукционный дом Christie's на своей странице в Twitter.

Полотно, созданное художником в 1888 году, собрало $10 436 000. Сведения о покупателе не раскрываются. Также аукционный дом не уточняет, кто выставил набросок на продажу.

Ван Гог сделал набросок во французском городе Арль (Прованс), который он назвал «Япония юга».

«Технически новаторский с поразительно разнообразным диапазоном штрихов, линий и точек, этот портрет отражает саму суть модели, которая ему позировала», — говорится в сообщении.

На рисунке изображена девушка в возрасте от 12 до 14 лет. Вдохновением для работы послужило японское искусство и роман француза Пьера Лоти «Мадам Хризантема».

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что картину Ван Гога, которая до этого нигде не выставлялась, продадут на торгах Sotheby's в Париже. До аукциона ее покажут широкой публике в столице Франции, а также в Амстердаме и Гонконге.