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Дело возбудили после жалоб детей на холод в детсаду Башкирии

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Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц детского сада деревни Верх-Люкино в Башкирии. В помещениях учреждения температура не соответствует требованиям СанПиН.

Следователи установили, что с сентября 2020 года по начало марта этого года сотрудники деревенского детского сада исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. В частности, в учреждении не соблюдался температурный режим. Из-за этого была создана угроза для здоровья детей.

Представители СК Удмуртии осмотрели детский сад, опросили свидетелей и изъяли документацию. Теперь они пытаются установить, что стало причиной подобной ситуации.

Ранее родители детей пожаловались на невыносимый холод в группах. Журналисты и сотрудники ОНФ выезжали на место и замеряли температуру в помещениях. Выяснилось, что она действительно не соответствует нормам СанПиН, пишет udm-info.ru.

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