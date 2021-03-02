Минфин анонсировал запуск системы контроля за оборотом драгметаллов

В 2021 году будет запущена государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба Минфина России.

«Система ГИИС представляет собой интеграционную платформу, которая поможет перейти на современный эффективный контроль в данной отрасли. Ее основные функции — сбор, хранение, обработка и предоставление информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, камней и изделий из них, организация специального учета участников рынка. Для удобства бизнеса предложено максимально комфортное поэтапное подключение к системе. С 1 марта 2021 года открывается доступ к первой части функционала», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе внедрения системы участники рынка смогут зарегистрироваться в ГИИС и встать на спецучет, подав заявление в Федеральную пробирную палату, а после этого пользователи смогут перерегистрировать карточку специального учета в системе, а также подать заявление на регистрацию именников изготовителя. В пресс-службе добавили, что с 1 сентября текущего года все операции будут производиться в электронном виде.

Кроме того, более широкий функционал, в том числе возможность добровольно нанести двухмерный штрихкод непосредственно на ювелирные изделия, будет доступен с 1 апреля 2021 года, при этом продажа немаркированных изделий будет запрещена с 2024 года.

Накануне стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединений. Решение было одобрено сроком на три года.

Подчеркивалось, что на данный момент на рынке драгметаллов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) недостаточно запасов сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. В ЕЭК отметили, что обнуление ввозных пошлин должно повысить уровень загрузки производства в странах Союза и увеличить налоговые поступления.

Как заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, введение тарифной меры поспособствует развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, а также охрану труда, промышленную безопасность и защиту окружающей среды.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что Минфин внес на рассмотрение ЕЭК предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов на два года в странах ЕАЭС.

В министерстве подчеркнули «значительное влияние» пандемии COVID-19 на ювелирный рынок, из-за чего упали объемы производства. Разработанная Минфином мера таможенного регулирования должна помочь преодолеть последствия пандемии и поддержать ювелирную промышленность в ЕАЭС.