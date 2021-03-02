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Свадьбы супругов-юбиляров запретили в загсах Петербурга

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До 10 марта в загсах Санкт-Петербурга запрещено повторно играть свадьбу супругам, которые отмечают юбилей совместной жизни. Об этом говорится в постановлении, которое еще в 2020 году выпустил Роспотребнадзор. Нового документа по этому поводу еще не было.

При этом не уточняется, разрешено ли проводить подобные чествования во дворцах бракосочетаний, но районные загсы этого пока не делают.

Как сообщает телеканал «78», на сайте городского комитета по делам записи актов гражданского состояния сказано, что мероприятия, посвященные чествованию юбиляров супружеской жизни, а также семейные праздники, регистрация рождения в торжественной обстановке в Петербурге запрещены из-за коронавирусных ограничений.

До введения соответствующих ограничений в Петербурге можно было бесплатно провести свадьбу через 25, 50, 55, 65 и 70 лет супружеской жизни.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию Райффайзенбанка, из-за пандемии коронавируса почти 70% желающих вступить в брак россиян решили полностью или частично отложить эту церемонию.

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