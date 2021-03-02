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Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

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Моряк и блогер Бенджамин Бейкк объяснил секрет походки капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря».

В аккаунте блогера в TikTok появилось видео, в ходе которого он изобразил походку киногероя. Он также задал подписчикам вопрос, знают ли они объяснение такой привычки Воробья.

В результате Бейкк заявил, что подобным образом ходят по кораблю и жизнь при штормах оказывает влияние на человека, в особенности на капитана, и он начинает искать способы удерживать равновесие, перенося привычку при перемещении на сушу.

Видео набрало множество просмотров в Сети, а фанаты принялись восхищаться талантом Джонни Деппа, исполнившего роль капитана Воробья.

Ранее в этот же день стало известно, что продюсеры студии Disney ведут переговоры с голливудским актером Джонни Деппом по поводу его возвращения к роли Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Добавляется, что Крэйг Мазин, создатель сериала «Чернобыль», и Тед Эллиот, принимавший участие в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья, работают над сценарием.

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