Ученые высказались о влиянии туризма на распространение COVID-19

Традиционные туристические поездки с проживанием в отелях не приводят к увеличению количества случаев заболевания COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Института Роберта Коха. О результатах исследования специалистов во вторник, 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Исследование показало, что больше всего заболевших COVID-19 было среди граждан, которые выезжали за границу с целью сезонной работы. Также много случаев коронавируса наблюдалось среди туристов, которые навещали своих родственников. Это объясняется тем, что круг общения таких путешественников значительно больше, а контакты с людьми теснее, говорится в сообщении.

Напротив, «классические» туристы, которые останавливались в отелях, в меньшей степени были подвержены риску заболеть COVID-19, так как они отдыхают достаточно изолированно. Кроме того, на объектах размещения строго соблюдаются протоколы эпидемической безопасности.

Согласно выводам экспертов, в период летних каникул 2020 года число заболевших COVID-19 увеличилось. По оценкам минздрава Германии, почти половина случаев коронавируса (48%) летом были завозными. В сентябре этот показатель снизился в разы и составил всего 8%.

28 февраля управление по охране общественного здоровья Англии (Public Health England) сообщило, что в стране выявили шесть случаев заболевания бразильским штаммом COVID-19. В ведомстве отметили, что в двух случаях заболевшие прибыли из Бразилии. Третий заразившийся не связан с недавними путешествиями, история его контактов выясняется. Еще три случая заражения зафиксировали в Шотландии, они не связаны со случаями в Англии.