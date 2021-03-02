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В ЕС назвали условие снятия антироссийских санкций

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Антироссийские санкции Евросоюза будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений. Об этом во вторник, 2 марта, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

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Он напомнил, что в ходе первого визита на восток Украины он в беседе с президентом страны Владимиром Зеленским выразил поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности страны.

«Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед — это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью», — отметил Мишель.

Глава Евросовета добавил, что вместе с Зеленским он призвал открыть пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в Луганской области. Как подчеркнул Мишель, данное решение обеспечит связи между людьми и предоставление необходимых услуг.

Кроме того, он отметил работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и выразил благодарность партнерам ЕС, поддерживающих пострадавших в результате конфликта.

Ранее в этот же день стало известно, что глава ЕС Шарль Мишель утром 2 марта прибыл в страну. В повестке его двухдневного визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, встреча с главой государства Владимиром Зеленским, где они обсудят реформы. Кроме того, Мишель примет участие в форуме «Украина 30» по судебной реформе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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