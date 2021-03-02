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Эстонскому лыжнику вынесли предупреждение за удар соперника на ЧМ

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Международная федерации лыжного спорта (FIS) приняла решение выписать предупреждение эстонскому лыжнику Марко Килпу за удар британца Джеймса Клагнета во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта 28 февраля. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Сам спортсмен был удивлен такому наказанию. Он считает, что с британцем у него была «плотная борьба в полуфинале».

При этом Килп не стал отрицать, что, возможно, оттолкнул соперника.

«Он проехался по моим лыжам. Разве это нормально?» — сказал он в интервью Exspressen 1 марта.

Победу в мужском командном спринте одержала сборная Норвегии, вторыми стали финны, сборная России пришла на финиш третьей.

Ранее, 24 января, на этапе Кубка мира в Лахти российский лыжник Александр Большунов на финише эстафеты вступил в стычку с финном Йони Мяки.

Соперник подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул Мяки. Из-за поведения Большунова первую национальную команду лишили бронзовых наград в эстафете.

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