Путин 3 марта поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД

Президент России Владимир Путин 3 марта примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год, а также определены основные направления работы на 2021 год.

Российский лидер регулярно участвует в заседаниях коллегий силовых ведомств, на которых подводятся итоги прошедшего года и обсуждаются задачи на ближайшую перспективу. Так, 24 февраля глава государства провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В январе сообщалось, что МВД в 2020 году зафиксировало рост количества преступлений с использованием интернета на 91%.

В конце ноября прошлого года в ведомстве рассказали о росте преступлений с использованием IT-технологий в России с начала 2020 года на 75%.