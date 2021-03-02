«Тинькофф Бизнес» выпустил онлайн-учебник для начинающих бизнесменов

«Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей, с помощью которого можно получить все необходимые знания для запуска своего дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем «Известиям» во вторник, 2 марта.

Учебник называется «Как открыть ИП и запустить бизнес». В нем говорится в том числе о том, как разобраться в азах регистрации бизнеса, выбрать правильную организационно-правовую форму, настроить бухгалтерский учет. Новинка также предостережет от самых частых ошибок на старте.

Курс создали практикующие юристы и бухгалтеры. Он состоит из десяти уроков, таких как выбор формы бизнеса, вида деятельности, системы налогообложения, способа регистрации, банка и других рекомендаций. Изучение одной темы займет 7–10 минут. После каждого урока предусмотрен тест для самопроверки.

Первые пять уроков доступны уже сейчас на сайте secrets.tinkoff.ru, ссылки на остальные придут на почту после регистрации.

Прохождение курса поможет собрать стартовый пакет для регистрации бизнеса, определиться с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), системой налогообложения, даст инструкции по работе с банком и налоговой, поможет наладить документооборот и бухгалтерию, сориентирует, какие договоры следует заключить с партнерами и клиентами.

Учебник является еще одним шагом в сторону создания образовательного контента для предпринимателей. «Тинькофф» регулярно выпускает онлайн-курсы и проводит вебинары, где отвечает на актуальные вопросы предпринимателей.

В 2019 году «Тинькофф» выпустил книгу «Бизнес без МВА» с базовыми советами по ведению финансов, переговоров, построению клиентского сервиса, отношениям с бизнес-партнерами и кредитными организациями.

«Тинькофф Бизнес» также развивает медиа для предпринимателей «Бизнес-Секреты», где публикуются статьи о бухгалтерских и правовых аспектах бизнеса, кейсы реальных компаний. Образовательные продукты экосистемы «Тинькофф» находятся в свободном доступе.