Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о «Северном потоке – 2»

Высказывания главы правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к завершению газопровода «Северный поток – 2» направлены на утешение самих украинцев. Об этом 2 марта заявил эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Речь идет о заявлении Коболева о том, что Киев подготовился к завершению проекта СП-2 и страна «относительно защищена» на газовом рынке благодаря подземным хранилищам и интеграции в газотранспортную систему Европы.

По мнению Юшкова, Киев сталкивается с двумя важными проблемами. Первая — потеря доходов, которая тем не менее не произойдет непосредственно с запуском СП-2. Это связано с тем, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину.

«Поэтому запуск «Северного потока – 2» еще четыре года не приведет к уменьшению доходов», — отметил Юшков.

Вторая проблема — «виртуальный реверс». Украина получает газ из России, но при этом по документам проходит взаимозачет, будто страна покупает газ у европейских трейдеров, а те — у «Газпрома». С остановкой транзита газа эта схема не будет работать, а физически качать газ из Европы на Украину более затратно.

Днем ранее стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода вне зависимости от антироссийских санкций. Берлин намерен обсудить с Вашингтоном отмену санкций против проекта, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, государство может столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки газопровода.

Ранее, 26 февраля, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина совершает ошибку, пытаясь различными способами повлиять на строительство газопровода «Северный поток – 2».

По словам эксперта, в Киеве провоцируют конфликтные ситуации с Россией, чтобы в союзе с Польшей «на последних метрах» остановить газопровод. В это же время Штаты данную ситуацию уже не поддерживают.

16 февраля, по данным газеты Wall Street Journal, США начали переговоры с Германией по поводу «Северного потока». Белый дом должен был определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.

Газопровод строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

Большая часть труб проложена, недостроенными остались около 148 км из общей протяженности в 2460 км: 120 — в водах Дании и 28 — Германии.