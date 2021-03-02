МЧС проведет масштабную проверку системы оповещения по всей России

Во всех регионах Российской Федерации 3 марта пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. Об этом во вторник, 2 марта, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

«С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что после запуска системы на общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалах последует замещение эфира трансляций до 1 минуты. Кроме того, подобная проверка в 2021 году также пройдет 6 октября.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие.

Ранее в этот день сообщалось, что к берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон. Местные спасатели приведены в режим повышенной готовности. Также ожидаются гололедица и ограничение видимости на трассах. Объявлено штормовое предупреждение.

24 февраля стало известно, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января. По словам пресс-службы ведомства, в настоящий момент ведется мониторинг правомерности практики их применения, чтобы исключить разночтения.