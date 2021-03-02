Школьным классам разрешили организованно посещать музеи

Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прием музеями школьников возможен только при соблюдении мер профилактики против распространения коронавирусной инфекции. Также указано, что посещение музеев стало возможным из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Организованно посещать музеи могут школьники только из одного класса, так как проведение массовых мероприятий с участием детей различных групп запрещено.

Ранее, 13 февраля, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем.

Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина отмечала, что ситуация с COVID-19 в школах после возобновления очных занятий стабильна.

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