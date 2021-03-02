Новую поликлинику построят в Южных Воротах под Томском в 2023 году

В микрорайоне Южные Ворота в Томском районе в 2023 году появится новая поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба томского Центра управления регионом (ЦУР).

Поликлинику возведут по нацпроекту «Здравоохранение». На 2021 год запланирована разработка проектно-сметной документации, а строительные работы начнутся в 2022-м, пишет РИА «Томск».

В период с 2021 по 2025 год в регионе намерены отремонтировать 22 старых и построить 39 новых фельдшерско-акушерских пункта и поликлиник. На эти цели по нацпроекту выделят около 5 млрд рублей.

По словам замначальника областного департамента здравоохранения Александра Таранова, финансирование распределено по годам. Одновременно возвести две большие поликлинике невозможно, так как стоимость каждой составит 600–800 млн рублей.

Учреждение в Южных Воротах было решено построить первым, потому что этот микрорайон имеет большую удаленность от областного центра и меньшую транспортную доступность.

Вторая поликлиника появится в Зеленых Горках. Документацию подготовят в 2023 году, начало работ запланировано на 2024-й, а окончание — на 2025-й.