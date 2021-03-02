В Москве откроют стационар для пациентов с тяжелыми последствиями COVID-19

В Москве заработает терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала во вторник, 2 марта.

«Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», — сказал он.

По словам Горелова, это будет классический терапевтический стационар.

В начале февраля в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сообщили, что 20% российских санаториев запустили специальные программы по восстановлению после COVID-19.

Однако пока что предложение превышает спрос. Медицинский директор ассоциации Михаил Данилов выразил мнение, что это может быть связано с недостатком средств у россиян на фоне экономического спада, а также со слабой осведомленностью граждан о возможности пройти качественную реабилитацию в России.

Медики одобряют новый тренд, но предупреждают, что перед прохождением реабилитации нужно проконсультироваться с врачом.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела самый страшный этап пандемии и готова к новой борьбе. Он отметил, что если бы в городе не приняли жесткие ограничения для недопущения распространения этой инфекции, жертв могло бы быть больше.

Градоначальник рассказал об устойчивом снижении заболеваемости и допустил смягчение ряда ограничений в ближайшие пару месяцев. Послабления коснутся в том числе лиц старше 65 лет.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве зарегистрировано 1277 случаев COVID-19. Вылечились еще 1 796 пациентов.

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