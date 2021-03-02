В Киеве суд разрешил задержать Анатолия Шария

Печерский районный суд Киева выдал разрешение на задержание лидера украинской Партии Шария — блогера Анатолия Шария для избрания ему меры пресечения. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным источника, постановление было вынесено 25 февраля. Решение обжалованию не подлежит.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Анатолия Шария в государственный розыск. Отмечалось, что следователи ознакомили адвоката блогера Валентина Рыбина с материалами производства, на основании которых было предъявлено обвинение его подзащитному.

16 февраля СБУ объявила Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Помимо этого, в ведомстве указывали на якобы подтвержденные экспертизой факты подрывной деятельности Шария против Украины.

Сам Шарий в эфире телеканала «112» заявлял, что будет бороться за свои права в Европе, а не на Украине.

Известно, что Шарий не находится на территории Украины с 2012 года. Спустя год власти Литвы предоставили ему политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ноябре 2020 года в отношении Шария СБУ завела уголовное дело.

15 июля прошлого года журналистка Ольга Шарий сообщила, что неизвестные напали на члена Партии Шария в Киеве, избили его и забрызгали газом. В конце того же месяца видеоблогер рассказал об очередном нападении на сторонника его политической партии.