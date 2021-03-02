Глыба льда упала с крыши на прохожих в центре Москвы

Ледяная глыба упала с крыши одного из домов, расположенных в Последнем переулке в Москве. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате ЧП пострадали двое прохожих — мужчина и женщина. Их состояние уточняется.

В конце января сообщалось, что Следственное управление СК России по Приморскому краю начало проверку после падения ледяной глыбы с крыши дома на улице Кирова во Владивостоке. Лишь чудом ком не задел женщину с грудным ребенком, которая оказалась рядом в этот момент.