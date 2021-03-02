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Норвежский политик призвала власти присмотреться к «Спутнику V»

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Норвегии следует подумать о покупке российской вакцины «Спутник V», а не ждать одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом во вторник, 2 марта, заявила глава парламентской фракции норвежской Партии центра Марит Арнстад.

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«Думаю, что Норвегия должна попытаться получить эту вакцину. Русские хотят запросить ЕС об одобрении. Норвежское агентство лекарственных средств тоже должно изучить эту вакцину самостоятельно, а не просто ждать ее рассмотрения со стороны ЕС», — заявила она газете Klassekampen.

По словам политика, применение российской вакцины не нужно рассматривать как политическую меру с точки зрения улучшения отношений с РФ. Важным критерием является эффективность препарата и его безопасность, сказала Арнстад.

В настоящее время в страну завозят вакцины компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Прививочная кампания стартовала в Норвегии в конце декабря 2020 года.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Сейчас препарат уже зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты прочат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ.

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