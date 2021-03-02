Норвежский политик призвала власти присмотреться к «Спутнику V»

Норвегии следует подумать о покупке российской вакцины «Спутник V», а не ждать одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом во вторник, 2 марта, заявила глава парламентской фракции норвежской Партии центра Марит Арнстад.

«Думаю, что Норвегия должна попытаться получить эту вакцину. Русские хотят запросить ЕС об одобрении. Норвежское агентство лекарственных средств тоже должно изучить эту вакцину самостоятельно, а не просто ждать ее рассмотрения со стороны ЕС», — заявила она газете Klassekampen.

По словам политика, применение российской вакцины не нужно рассматривать как политическую меру с точки зрения улучшения отношений с РФ. Важным критерием является эффективность препарата и его безопасность, сказала Арнстад.

В настоящее время в страну завозят вакцины компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Прививочная кампания стартовала в Норвегии в конце декабря 2020 года.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Сейчас препарат уже зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты прочат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ.