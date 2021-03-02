Онищенко назвал отказ Киева от российских вакцин мальчишеством

Отказ Украины от использования российских вакцин против коронавируса демонстрирует детскую позицию украинских властей. Такое мнение во вторник, 2 марта, высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН.

«Из-за инфантильного мышления нынешнего руководства Украины. «Не хотим, не будем!» Это мальчишество в непродуманной, злобной и человеконенавистнической форме», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание на то, что в отличие от рядовых граждан украинское руководство может позволить себе уехать за границу для вакциации и тем самым защитить себя.

Кроме того, он указал на издержки, которые понесет государство при закупке вакцины Pfizer.

«Они хотят использовать вакцину Pfizer. Но пока им никто ее не дает. А когда дадут, цена будет такой, что мало не покажется», — считает Онищенко.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса оксфордской вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область. Тем самым украинский лидер стремился подать гражданам пример и продемонстрировать качество вакцины.

23 февраля сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день. Также отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко 26 февраля сообщил о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca на Украине.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам тем, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране запретили он.