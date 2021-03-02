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Возле здания ЕС в Киеве проходит митинг против реформ на Украине
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Возле здания ЕС в Киеве проходит митинг против реформ на Украине

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» рядом с зданием посольства ЕС в Киеве проводит 2 марта митинг против реформ на Украине. Трансляцию мероприятия ведет телеканала «Перший Незалежний».

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На митинге выступил депутат Верховной рады от политсилы Илья Кива. Он напомнил, что в 2014 году Украина «избрала как путь развития евроинтеграцию».

«Евросоюз был инициатором тех реформ, которые семь лет катятся по нашей стране. Это были основные условия, при которых нам был выдан безвиз, при которых нам дали возможность когда-то стать частью Европейского союза. Семь лет эти реформы уничтожают наше государство, мы видим это сегодня по своим жизням», — заявил он.

На акцию также прибыли некоторые депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Митингующие стоят с плакатами и флагами политсилы. На плакатах кроме реформ люди обращают внимание на закрытие телеканалов на Украине. Митинг проходит мирно.

Ранее глава представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас сообщил, что глава ЕС Шарль Мишель утром 2 марта прибыл в страну. В повестке его двухдневного визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, встреча с главой государства Владимиром Зеленским, где они обсудят реформы. Кроме того, Мишель примет участие в форуме «Украина 30» по судебной реформе.

В декабре 2014 верховная рада Украины года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Летом 2016 года приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Парламент страны в феврале 2019 года принял изменения в конституцию, закрепив курс Украины в Евросоюз и НАТО.

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