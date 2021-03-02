Путин призвал выстраивать долгосрочные планы развития угольной отрасли

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 марта, заявил, что в развитии угольной отрасли необходимо выстраивать планы как на 3-4 года, так и на более долгосрочную перспективу с учетом потребностей других стран.

Глава государства указал, что с 2017 года добыча угля в стране стабильно превышает 400 млн т в год. Больше половины добытого угля поставляется за рубеж и за последние восемь лет объем экспортных поставок вырос более чем на треть.

«Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие 3-4 года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», — добавил он в ходе совещания по развитию угольной отрасли.

При этом российский лидер призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов страны даже с учетом возможного снижения спроса в мире. Кроме того, Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах.

По его словам, в регионах, где идет добыча, необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей и важнейшей задачей является забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации.

«Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле, — заявил президент. — По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз».

Президент также призвал использовать возможности рынка, указав, что российская промышленность может наращивать поставки угля в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), на который на данный момент приходится основный сбыт. В 2020 году, как отметил российский лидер, они составили 122 млн т.

По мнению Путина, Россия могла бы обеспечить дополнительные потребности азиатско-тихоокеанского региона в угле.

«При этом в АТР есть дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», — сказал Путин.

В конце января специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщили «Известиям», что уголь остается вторым по важности видом топлива для производства энергии в мире, однако его доля снижается с 2014 года.

Аналитики отметили, что сокращение объемов использования угля связано, в частности, с инициативами по снижению выбросов парниковых газов.