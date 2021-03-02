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Песков назвал неэффективными санкции против России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 марта, заявил, что антироссийские санкции, введенные рядом стран, не достигают своих целей.

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Он призвал задуматься над этим тех, кто продолжает зависимость от тех или иных рестрикций при ведении межгосударственных дел. Данная политика, по словам представителя Кремля, не выполняет поставленную задачу.

Кроме того, Песков назвал неуместным обсуждение еще не введенных санкций. При этом он подчеркнул, что в данных вопросах Россия будет опираться на собственные интересы, пишет «Газета.ру».

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. В этот же день сообщалось, что послы 27 стран — членов Европейского союза согласовали антироссийские санкции из-за блогера.

О том, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против России в течение нескольких недель, 26 февраля сообщила представитель Белого дома Джен Псаки

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, подчеркивая, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навальному по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

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