Аллергикам посоветовали сделать прививку от COVID-19 до таяния снега

Людям с аллергическим ринитом стоит привиться от коронавируса до того, как начнется таяние снега, чтобы не пострадать в период цветения. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Прививку от коронавируса нужно сделать до начала периода цветения либо после. Аллергическим ринит (поллиноз) не обязательно начинается в апреле, он может начаться и в конце марта, у некоторых он может быть и в августе. Всё зависит от того, каким аллергеном он вызван. Самое первое начинается на березу и другие аллергены — это когда начинает таять снег», — сказал он «РИА Новости».

Людям, у которых аллергический ринит уже начался, прививку делать не стоит, отметил Вознесенский. Специалист добавил, что россияне могут столкнуться с поллинозом на протяжении всего весенне-летнего периода.

1 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.

По ее словам, здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен, например оспа или корь.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.