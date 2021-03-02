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Поиски провалившихся под лед детей продолжаются в Саратовской области

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В Вольске Саратовской области третий день продолжаются поиски двух братьев 6 и 11 лет, провалившихся под лед реки Волги. Поисковая операция осложняется сильным течением. Об этом ИА «Взгляд-инфо» рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.

«Территория находится в прямом воздействии плотины ГЭС. С точки зрения нормативных документов, регламентирующих работу гражданских водолазов, работы их должны вестись при скорости течения, не превышающей 2 км/ч. Но на участке, где произошла трагедия, течение гораздо выше», — объяснил Юрин.

На данный момент обследовано более 1,6 тыс. кв. м площади. Поисковые группы выпиливают лед бензопилами в местах, где возможно нахождение тел, после чего туда спускается водолаз.

Трагедия произошла 28 февраля. Двое братьев гуляли с другими детьми по льду у набережной и решили отойти подальше. Шестилетний мальчик провалился, ему на помощь бросился 11-летний брат. Оба ребенка утонули.

Прибывшие на место спасатели провалов под лед не обнаружили, отметил Юрин, добавив, что из-за работы Саратовской ГЭС в регионе специфическая ситуация с гибелью детей на льду. «Не у всех регионов есть такая тяжелая зона. Вольск, Балаково, Саратовская ГЭС — самая проблемная зона из-за мощного течения, тем более когда открывается шлюз», — заявил Юрин.

Следственный комитет Саратовской области организовал по факту гибели детей проверку.

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