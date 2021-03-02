Hyundai представила новый кроссовер Bayon

Южнокорейская компания Hyundai представила новый компактный кроссовер Bayon для европейского рынка. Продажи модели начнутся летом 2021 года. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба бренда.

Длина кроссовера составляет 4180 мм, а размер колесной базы равен 2580 мм. Объем багажного отделения составляет 411 л, а при сложенных сиденьях заднего ряда свободное пространство увеличивается до 1205 л.

Кроссовер получил широкую решетку радиатора и раздельную оптику в стиле модели Hyundai Kona. Фонари машины имеют форму стрелок и объединены светящейся полосой. В салоне предусмотрена 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей мультимедиа такой же диагонали.

Базовым мотором стал 1,2-литровый атмосферный бензиновый агрегат мощностью 85 л.с. Кроме того, европейцам предложат модель с двумя литровым турбомоторами мощностью 100 и 120 л.с. соответственно. Коробки передач — пятиступенчатая механическая и семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями.

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности. По задумке разработчиков, такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.