Боец ММА Шлеменко выразил надежду на победу Блаховича над Адесанье

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил надежду, что польский чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович сможет одолеть непобежденного чемпиона в среднем весе новозеландца Исраэля Адесанью.

«Мне кажется, его мощи хватит, чтобы поджать Адесанью. Я считаю, что Адесанье не хватит физухи. Они же дерутся в полутяжелом весе. Я надеюсь, что Блахович — не подарок, и он его сожрет. По крайней мере я бы хотел этого», — сказал Шлеменко в интервью журналисту Игорю Лазорину, опубликованному в его Instagram 28 февраля.

В конце февраля Блахович заявил, что победить своего новозеландского противника ему поможет легендарная польская сила.

Титульный поединок в полутяжелом весе между Блаховичем и Адесанье возглавит турнир UFC 259, который пройдет 6 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX. Для новозеландского бойца этот поединок станет дебютным в полутяжелом весе.

Также в рамках турнира состоятся еще два титульных поединка. Так, россиянин Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом, а чемпионка в двух дивизионах UFC Аманда Нуньес сразится с претенденткой на титул Мегал Андерсон. Кроме того, еще один россиянин Ислам Махачев будет противостоять американцу Дрю Доберу.

Телеканал РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире главные бои UFC 259.