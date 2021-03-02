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В Великобритании оценили слежку за подлодкой РФ в Ла-Манше

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Читатели британского издания Express начали высмеивать материал, касающийся отслеживания кораблем ВМС Великобритании подлодки России в проливе Ла-Манш.

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Пользователи оставляют на сайте СМИ множество ироничных комментариев об эффективности флота Великобритании.

Так, читатели заявили, что флот Британии не сможет остановить даже рыбаков, которые крадут рыбу. Кроме того, пользователи выразили мнение, что Великобритания не представляет для России никакой опасности.

«Они просто показывают, что могут делать всё, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши вооруженные силы становятся всё меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует», — написал пользователь под статьей, опубликованной 27 февраля.

Один из пользователей пошутил, что британский флот сопроводил бы даже российские резиновые лодки, чтобы убедиться в их возвращении.

Часть британцев призвала не обращать внимания на подобные инциденты. Некоторые отметили, что подводные лодки могут плавать в Ла-Манше, если остаются на поверхности.

«Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом», — заметил комментатор с ником Majicat.

Военнослужащие Великобритании еще летом 2020 года активно следили за субмариной «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направлялась в сторону Санкт-Петербурга. Тогда отмечалось, что иностранные военные потеряли лодку и не информировали о ее местонахождении.

Западные издания также писали в феврале 2021-го, что активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок ВМФ России якобы представляет собой новые уровни угрозы для НАТО. МО РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы в соответствии с международным правом.

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