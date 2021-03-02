Вандалы осквернили единственный в Эстонии памятник танку Т-34

Единственный сохранившийся в Эстонии памятник танку Т-34, установленный под Нарвой, осквернен вандалами. Об этом сообщил 2 марта эстонский портал Postimees.

Как рассказала ухаживающая за памятником местная активистка Людмила Лобина, член организации «Память», на танке появились надписи, чествующие «падших» героев «амфетаминовой войны».

Как полагают активисты, акция не была спонтанной, так как надписи были нанесены на танк через трафарет. Т-34 уже очистили от надписей.

Танк установлен на берегу на месте форсирования реки советскими войсками в 1944 году. Жители Нарвы традиционно возлагают к нему цветы 9 мая, но и в другие дни здесь можно увидеть цветы.

Долгое время танк был в запущенном состоянии, но группа добровольцев в 2015 году зачистила старую краску, загрунтовала и покрасила танк, вернув ему исторический облик.

В конце февраля Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника советским воинам в Латвии.

В период с 23 по 24 февраля в Екабпилсе злоумышленники повредили расположенный на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза памятник. Вандалы демонтировали с постамента установленную на нем пушку.