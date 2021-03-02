Группу чехов задержали на границе с ФРГ с поддельными справками на COVID-19

Группу чешских граждан с поддельными справками об отрицательных результатах тестов на коронавирусную инфекцию задержали на границе с Германией. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает портал idnes.cz.

«На пограничный переезд Розвадов на личном автомобиле прибыли четыре человека в возрасте от 18 до 36 лет. При проверке документов о тестах на коронавирус немецкие полицейские выяснили, что им были предъявлены подделки», — отмечается в сообщении.

Контроль на границе Чехии и Германии ввели 14 февраля, инициатором выступила ФРГ. Правоохранители выборочно проконтролировали несколько тысяч человек, однако случаи применения фальшивых документов были единичными.

В начале января из-за игнорирования карантинных правил сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали в новогоднюю ночь 700 человек, возбуждено несколько сотен дел, пострадали семь стражей порядка.

За соблюдением карантинных правил следили не менее 2,9 тыс. берлинских полицейских, помощь им оказывали еще 400 коллег из федеральной полиции и других земель ФРГ.