Дороги в Татарстане готовят к паводку

В Татарстане стартовала подготовка к сезону паводков. На дорогах начали проводить комплекс мероприятий, которые должны обеспечить возможность нормально передвигаться по ним. Кроме того, поставлена задача сохранить дамбы во время подтоплений.

Подрядные организации расчищают трубы и мосты от снега, осматривают дороги и искусственные сооружения в поисках опасных участков.

Дорожные службы готовят материалы для борьбы с половодьем и инвентарь для пропуска талой воды и ледохода. За состоянием трасс поручено следить 39 бригадам, или 200 сотрудникам. В их распоряжении будет 139 единиц техники, пишет Inkazan.ru.

1 марта сообщалось, что к весенним паводкам начали готовиться в Красноярске. Специалисты оборудуют пункты временного размещения людей на случай экстренной эвакуации. В ближайшее время стартует расчистка берегов и русел рек.