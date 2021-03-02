Олег Романцев рассказал о самочувствии после операции

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал состояние своего здоровья после перенесенной операции на сердце. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вчера я почувствовал себя плохо, стало трудно дышать. Вызвали скорую, она очень быстро приехала. Констатировали предынфарктное состояние, отвезли в отделение реанимации 51-й больницы в Филях. Сразу положили на операционный стол, сделали операцию, поставили стент. Самочувствие резко улучшилось», — отметил Романцев.

По его словам, после проведенного сегодня, 2 марта, осмотра врач отметил, что с ним все в порядке, однако он попросил экс-тренера задержаться на день в больнице.

Романцев передает слова благодарности своим друзьям Валерию Газзаеву, Борису Игнатьеву, Михаилу Гершковичу и другим неравнодушным, которые предлагали ему помощь. Кроме того, он также говорит спасибо болельщикам футбольного клуба «Спартак», на вопросы которых он отвечает в ежемесячной рубрике издания.

Ранее в этот день экс-тренер московского ФК «Спартак» Александр Тарханов сообщил, что Олегу Романцеву провели операцию на сердце. По его словам, он чувствовал себя нормально.

О госпитализации Романцева стало известно в тот же день. Отмечалось, что у пациента диагностирован инфаркт. Медики оценивали его состояние как средней тяжести.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Специалист вместе со «Спартаком» завоевал восемь чемпионских титулов. Кроме того, красно-белые под его руководством стали трехкратными обладателями Кубка России.

Романцев восемь раз признавался тренером года в России по версии Российского футбольного союза.