Экс-министр экономики Украины оценил потери страны от пуска «СП-2»

Народ Украины станет беднее от запуска газопровода «Северный поток – 2», однако государство не ощутит особых потерь. Об этом 2 марта заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.

По его оценке, Киев от снижения транзита потеряет $3 млрд, но это не станет катастрофой для страны.

«Эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь, где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», — рассказал он радиостанции НСН.

Также Лановой подчеркнул, что транзит российского газа через украинские ГТС все равно продолжится «закамуфлированно», так как Украина, покупая газ, который идет по трубе из России в Европу, так или иначе поддерживает экспорт российского газа через посредников — Словакию, Польшу, Венгрию.

«Примерно треть газа Украина получает российского через эти механизмы и новых посредников», — отметил экс-министр.

Ранее 2 марта глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев подготовился к запуску «Северного потока – 2».

По его словам, благодаря подземным хранилищам и интеграции в газотранспортную систему Европы у Украины будет баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене. При этом, добавил Коболев, страна потеряет часть доходов от транзита.

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, но в германском правительстве не увидели возможностей для уступок Вашингтону по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.