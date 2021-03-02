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Два человека задержаны в Подмосковье по подозрению в использовании рабского труда

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту использования рабского труда. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

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Как уточняется, подозреваемых в причастности к преступлению двух местных жителей задержали.

«По предварительным данным следствия, с августа 2018 по март 2021 года подозреваемые, действуя организованной группой, незаконно удерживали в арендуемом доме в городе Подольске четырех мужчин с явными признаками инвалидности», — отмечается в публикации на официальном сайте СК.

Следователи добавили, что потерпевших регулярно избивали и заставляли заниматься попрошайничеством. Деньги, которые им давали, подозреваемые забирали и присваивали.

Были проведены ряд допросов, обыски и назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение и изберут меру пресечения, закончили в ведомстве.

В конце 2020 года стало известно, что в Москве задержали жительницу Тюмени, которая пыталась за 1 млн рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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