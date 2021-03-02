В Кремле рассказали о поздравлении Путина в адрес лыжника Большунова

Желание президента России Владимира Путина поздравить российского спортсмена с «красивой победой» понятно. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире, но однозначно в новостях он видел материалы об этой победе», — отметил Песков.

Он также напомнил, что Владимир Путин традиционно поздравляет спортсменов с призовыми местами на мировых первенствах. В данном случае, по словам пресс-секретаря, когда речь идет о «красивой победе», желание направить телеграмму Большунову понятно.

Ранее, 1 марта, Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой. Глава государства также пожелал спортсмену здоровья, благополучия и новых успехов.

27 февраля Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком городе Оберстдорфе и принес команде первую медаль на турнире. 24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.

В начале февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира. Как рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко, лыжник сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.