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В Кремле обратят внимание на ситуацию в крымском парке «Форос»

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Кремль обратит внимание на жалобы граждан на вырубку деревьев в крымском парке «Форос», заявил 2 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Кроме того, Песков заверил, что руководство региона попросят прояснить ситуацию.

«Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание. Мы зададим вопросы руководству Крыма», — сказал он, добавив, что об обращении жителей региона к президенту России Владимиру Путину ему не известно. «Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту», — сказал он.

Речь идет о жалобах жителей Крыма на то, что на месте Форосского парка планируют построить детский лагерь.

Ранее сообщения об этом появились в местных СМИ. Так, телеканал «Крым 24» сообщил 25 февраля, что жители возмущены ведущимся на территории парка строительством.

«На одном из участков работает тяжелая техника, <...> возводят двухэтажный детский спортивный зал. Одну сторону уже забетонировали, с другой устанавливают опалубку», — говорилось в статье.

По информации телеканала, строительство ведут на частных землях, которые разрешено использовать для курортной и санаторной деятельности, здесь возводят детский лагерь. По проекту будет произведена реконструкция существующих корпусов и возведение новых.

В положении о парке указано, что лишь 20% территории можно использовать под застройку, сейчас задействовано 12%. При этом ни одно краснокнижное растение не пострадало, приводят журналисты данные минприроды Крыма.

Как накануне заверил глава Республики Крым Сергей Аксенов, все вопросы будут решены «в пользу людей». «Проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. <...> Более того, если сегодня после встречи с представителями власти под руководством моего помощника Юлии Михайловны Жуковой у жителей Фороса останутся вопросы, готов лично встретиться с инициативной группой», — прокомментировал он ситуацию.

По словам Аксенова, жители не останутся без поддержки и все вопросы, связанные с обращениями граждан, будут решены.

Форосский ландшафтный парк, расположенный в одноименном поселке, основан в 1834 году. Его площадь составляет 70 га, 30 га из них заняты культурными насаждениями, а 40 — являются лесопарковой зоной. Является памятником садово-парковой архитектуры и находится под охраной закона.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что в Воронцовском дворце Крыма начались противоаварийные работы.

По словам Сергея Аксенова, в рамках федеральной целевой программы реставрационные работы на шести объектах территории должны завершиться в ближайшие пять лет.

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