Песков ответил на вопрос о наличии союзников у России в ПАСЕ

Наличие у России союзников в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) надо смотреть по конкретным действиям каждой делегации. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, общих заключений здесь я бы не стал давать, безусловно, нужно работать с нашими визави, в том числе в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — сказал он.

По словам представителя Кремля, президент России остается убежденным сторонником диалога во всех областях, готов к обсуждению самых острых проблем.

Как напомнил Песков, глава государства готов к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к нему будут готовы партнеры страны.

«Сейчас там звучат и весьма трезвые голоса, звучат также голоса непримиримые, призывающие к тому, что называется, рубить все концы, нам более импонируют конститутивные голоса, которые говорят о необходимости все-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом», — заключил Песков.

Накануне в российском МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что РФ с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Основанием для возможного исключения России из Совета Европы эксперты считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал РФ освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.