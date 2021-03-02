Лукашенко опроверг обсуждение кредита Белоруссии на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в ходе февральской встречи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос выделения Минску нового кредита.

«Тема предоставления Белоруссии российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

По словам Лукашенко, темами разговора с российским коллегой стало двустороннее сотрудничество в области военной и военно-технической сфер, реализация совместных проектов и противостояние вызовам и угрозам.

Лукашенко также заявил, что в Сочи с Путиным обсуждались все вопросы отношений двух стран. Как добавил президент Белоруссии, СМИ писали очень много об этой встрече. Однако большую часть сведений он назвал «брехней и выдумками».

Политики встретились 22 февраля, встреча шла более шести часов. После переговоров лидеры покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной Поляне, после чего продолжили встречу в формате рабочего обеда.

Главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября 2020 года на прошлых переговорах Путина и Лукашенко в Сочи. Лукашенко выразил Путину благодарность за помощь белорусской экономике.