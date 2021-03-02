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Пушков рассказал о возможных последствиях для ФРГ после отказа от СП-2

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что Германии нельзя отказываться от «Северного потока – 2», так как страна может потерять свой авторитет в Европе. Об этом во вторник, 2 марта, он написал в своем Telegram-канале.

«Проект превратился для Берлина не только в энергетический и финансовый, но и в важный политический проект. Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции», — отметил Пушков.

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Сенатор подчеркнул, что дело в данном случае не относится к «суверенитету Европы», речь идет именно о политическом весе и достоинстве ФРГ. Если страна уступит данный вопрос Соединенным Штатам, то, по его словам, ей придется потерять свой авторитет.

«Плюс в Европе ширится убеждение, что на США уже нельзя полагаться так, как прежде. А потому надо создавать на будущее более прочные основы своего существования, которые не будут зависеть от США», — заявил он.

Пушков также говорит о том, что из подобных ситуаций, которые затрагивают интересы Германии, складываются такие решения в стране, как «инвестиционное соглашение с Китаем» и «строительство СП-2». Однако в кабмине Германии не исключают возможности влияния односторонних мер Вашингтона и на созданную 19 января региональными властями специальную организацию, призванную защищать интересы участников проекта «Северный поток – 2», — Мекленбургский фонд.

«Санкции США против «Северного потока – 2» посягают на европейский суверенитет. Правительство ФРГ отвергает эти санкции и расценивает их как вмешательство в европейский суверенитет», — приводит ТАСС ответ правительства ФРГ на запрос фракции «Зеленые» в Бундестаге.

Ранее, 1 марта, стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

Ранее в тот же день министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что государство может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода остановят.

16 февраля, по данным газеты Wall Street Journal, США начали переговоры с Германией по поводу строящегося газопровода «Северный поток – 2». Белый дом должен был определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.

Как стало известно 12 февраля, американские сенаторы, республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин, призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции против СП–2. В тот же день в Госдепе назвали рестрикции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, но в германском правительстве не увидели возможностей для уступок Вашингтону по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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