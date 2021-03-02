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В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления
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В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления

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В больницах Красноярска находятся 56 детей, госпитализированных после массового отравления в школе. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести», — передает сообщение ТАСС.

Об отравлении учеников школ Советского и Октябрьского районов Красноярска стало известно накануне.

По данным регионального Роспотребнадзора, дети в возрасте от семи до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами, приготовленными с нарушением технологического процесса. Всем пострадавшим — от 7 до 14 лет — поставлен предварительный диагноз «псевдотуберкулез».

Минпросвещения после инцидента попросило объяснений у регионального министерства образования.

В конце февраля сообщалось, что в больницу города Каспийска в Дагестане с симптомами отравления обратились 29 пациентов. Среди них были 26 детей в основном дошкольного возраста. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.

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