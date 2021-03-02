Opel объявила цены на фургон Combo Cargo российской сборки

Немецкая компания Opel начинает принимать заказы на новый грузовой фургон Combo Cargo российской сборки. Стоимость модели составляет от 1 229 000 рублей до 1 379 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 2 марта в редакцию «Известий».

Автомобиль будет предлагаться в двух версиях: стандартной (длина автомобиля составляет 4380 мм) и удлиненной (4628 мм). Удлиненная версия оснащается боковой сдвижной дверью с правой стороны, а погрузочная длина данной версии может достигать 3250 мм благодаря люку в перегородке между кабиной и грузовым отсеком.

Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации. На Opel Combo Cargo установлена защита картера двигателя, шины с высоким профилем 195/70 R15, противотуманные фары с функцией углового освещения, усиленный обогрев салона (для версий с дизельным двигателем), а также бачок омывателя емкостью 5 л.

Новый Opel Combo Cargo представлен в России с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., а также 90-сильным турбодизелем такого же объема.

Оба двигателя агрегатируются пятиступенчатой механической коробкой передач и доступны как для стандартной, так и для удлиненной версии кузова.

27 января сообщалось, что в первом квартале 2021 года в России начнутся продажи обновленного кроссовера Opel Crossland. Opel Crossland — первый автомобиль с новым стилистическим элементом Vizor в России: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel.